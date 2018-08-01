Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev, " Zamanı gelince, Türk askerlerin, Suriye'de kontrol ettikleri bölgelerden geri çekilmelerinde ısrarcı olacaklarını" söyledi. Lavrentiyev ayrıca İsrail'le varılan mutabakat sonucu, İranlı güçlerin Golan Tepeleri'ndeki sınır hattından geri çekildiği bilgisini verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Suriye'deki gelişmeler hakkında konuştu. Kremlin'in Suriye Özel Temsilcisi "Türk askerlerin, Suriye'de kontrol ettikleri bölgelerden geri çekilmelerinde ısrarcı olacaklarını" söyledi.Türk askerlerin Azez ile Cerablus arasında kalan çok büyük bir alanı kontrol ettiğini belirten Lavrentiyev, Türkiye'nin İdlib'de düzeni sağlaması için belli sorumluluklar aldığını hatırlattı."Fakat biz her zaman bu bölgelerdeki görevleri bittikten sonra Türk askerlerinin buralardan çekilmesi gerektiğini söyledik" diye konuştu Rus Temsilci."Sivillerin güvenli bir biçimde yaşaması için gereken koşullar oluştuğunda Türk askerlerin buralardan çekilmesi için ısrarcı olacağız" dedi Lavrentiyev. Sonrasında bölgelerin birleşme sürecinin devam edeceğini kaydetti.Lavrentiyev ayrıca Suriyeli göçmenlerin evlerine geri dönebilmeleri konusunda Rusya'nın Türkiye'ye yardım teklif ettiğini de söyledi.Suriye'nin güneybatısına ilişkin son durum hakkında da bilgi verdi Rus Temsilci. İran'ın etkisindeki güçlerin Golan Tepeleri'ndeki sınır hattından en az 85 kilometre geri çekildiğini belirtti.Lavrentyev, İranlı güçlerin, İsrail'le varılan mutabakat ve Rusya'nın verdiği garanti kapsamında çekildiğini ifade etti. "İran'ın çekildiği bölgede daha sonra Birleşmiş Milletler misyonu görev yapacak" dedi.