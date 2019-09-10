Golden Ray isimli gemi alabora oldu

Güney Koreli bir firmaya ait Golden Ray isimli kargo gemisi, ABD'nin Georgia açıklarında alabora oldu.

Gemide bulunan 24 kişiden 20'sinin kurtarıldığı, 4 kişi ise kayıptı.

Kazadan bir gün sonra güzel haber geldi. 4 kişilik mürettebat kurtarıldı.

Amerikan Sahil Güvenlik ekipleri geminin gövdesinde delik açarak, makine dairesinde çalıştığı belirtilen gemicileri kurtardı. Saatler süren operasyon sonrasında mürettebat hastaneye sevk edildi.

199 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğindeki Marshall Adaları bayraklı Golden Ray, 6 bin 933 araç taşıma kapasitesi olduğu da belirtildi.

Çalışmaları, şirket yetkilileri ve Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan görevlilerin de takip ettiği açıklandı.

ulusal.com.tr