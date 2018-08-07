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Görenler şaştı kaldı!

Çin’de doğan inek yavrusu dört gözü ve iki yüzüyle görenleri şaşırttı.Buzağının iki ağzından da su içebildiği belirtiliyor.

Görenler şaştı kaldı!

Çin’in kuzeyindeki Şensi bölgesinde yer alan Donggou köyü, garip bir doğumla sarsıldı.

Sağlıklı bir inek; dört gözü ve iki yüzü bulunan bir buzağı doğurdu.

Annesinin karnındayken genetik mutasyona uğradığı tahmin edilen yavrunun fotoğrafları, dünyada ses getirdi.

İneğin sahibi Feng Wenhong, “Diğer yavrular normal doğdu. Bu yavru da normal gözüküyordu. Ancak kafasının normalden büyük olduğunu fark edince, iki yüzü olduğunu da gördüm. İki ağzından da su içebiliyor ama ayağa kalkamıyor” dedi.

Etiketler; #inek #iki yüzlü inek
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