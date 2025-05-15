Gözler Dolmabahçe'de! Rusya ve Ukrayna yeniden müzakere masasına oturuyor

10 Mayıs’ta Rusya’nın Türkiye üzerinden diplomasi çağrısına olumlu yanıt gelmesinin ardından gözler İstanbul’a çevrildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’e İstanbul’da yüz yüze görüşme çağrısı yaptı. Kremlin ise doğrudan katılımı reddederek, üst düzey diplomat ve savunma yetkililerinden oluşan bir heyetle müzakerelere katılacağını duyurdu.

ZELENSKİ ANKARA’DA ERDOĞAN’LA GÖRÜŞECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Dolmabahçe’deki müzakereler öncesinde bugün Ankara'ya geldi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirecek.

İstanbul’daki müzakerelerde Ukrayna’yı temsil edecek isimler Ukrayna basını tarafından açıklandı. Heyette, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva ve çok sayıda yetkili yer alacak.

Kremlin ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İstanbul’daki müzakerelere katılmayacağını duyurdu. Ancak barış görüşmeleri için güçlü bir heyet görevlendirdi.

Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

ABD GÖRÜŞMELERE SONRADAN DAHİL OLUYOR

ABD Başkanı’nın doğrudan katılım göstermeyeceği bildirilen görüşmelere, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Orta Doğu temsilcisi Witkoff’un cuma günü İstanbul’a gelerek ilk turun ardından temaslarda bulunması bekleniyor.