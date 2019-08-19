İran ile İngiltere ve ABD arasında krize neden olan Grace 1 isimli İran tankeri Cebelitarık'tan ayrıldı. ABD, Cebelitarık yönetiminden tankeri kendisine devretmesini istemiş, Cebelitarık yönetimi ABD'ye olumsuz yanıt vermişti.

Alıkonulan İran tankeri Cebelitarık'tan ayrıldı.



Cebelitarık'ın alıkoyduğu İran tankeri, Cebelitarık Yüksek Mahkemesinin serbest bırakma kararının ardından ülkeden ayrıldı.



İsmi Grace 1'den Adrian Darya 1'e çevrilen İran'a ait tanker, Doğu Akdeniz'e doğru yol alıyor.



Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini 15 Ağustos'ta serbest bırakma kararı almıştı. ABD, Cebelitarık'tan tankerin kendisine devrini istemişti ancak Cebelitarık hükümeti ABD'ye olumsuz yanıt verdi.



Cebelitarık hükümetinden yapılan açıklamada ABD'nin terör listesine aldığı İran Devrim Muhafızları ile ilişkili olduğu gerekçesiyle tankere el koyma talebinin geri çevrildiği bildirildi.



İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.



Karşı hamle olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerine el koşmuştu. Steno Impero halen İran'ın elinde bulunuyor.





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