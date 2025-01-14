Graham Fuller'den Türkiye-İsrail yorumu

CIA'in eski Ortadoğu Masa Şefi Graham Fuller, Türkiye ile İsrail arasında olası bir savaşın İsrail için için felaket olacağını söyledi. Ankara ile Tel Aviv arasında doğrudan bir askeri çatışma öngürnediğini de belirten Fuller, karşılıklı verilen savaş mesajlarının blöf olmasını umduğunu ifade etti.

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Graham Fuller'den Türkiye-İsrail yorumu
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Amerikan merkezi haber alma teşkilatı CIA'in eski Ortadoğu Masası Şefi Graham Fuller, Türkiye - İsrail ilişkilerini değerlendirdi. İki ülke arasında olası bir savaşın İsrail için felaketle sonuçlanacağını belirtti.

Amerika'da bir YouTube yayınına konuşan Fuller, Türkiye ile İsrail arasında son dönemde verilen karşılıklı savaş mesajlarını yorumladı. Türk ordusunun çok ciddi bir güç olduğunun altını çizen Fuller, bu mesajların bir blöf olmasını umduğunu belirtti. Aksi takdirde İsrail’in bölgede askerî kapasite açısından en ciddi güçle karşılacağını, bunun da İsrail açısından felaketle sonuçlanabileceğinin altını çizdi.

CIA’in eski yetkilisi Fuller, Ankara-Tel Aviv arasında doğrudan askeri çatışmaya ihtimal vermediğini ancak Netanyahu hükümetinin öngörülemez davrandığını da sözlerine ekledi.

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