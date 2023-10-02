Green Card başvuruları ne zaman? Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Green Card başvuru tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak ve çalışma izni elde etmeyi hedefleyen birçok kişi, başvurunun ayrıntılarını araştırıyor. ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan duyuru ile Green Card başvuru tarihleri kamuoyuna sunuldu. Ancak, Green Card başvurusu için ne zaman başvuruda bulunulabilir, ve başvurunun nasıl yapılacağı gibi önemli sorular hala yanıtlanmayı bekliyor. Başvuru şartları da bu konuda merak edilen detaylar arasında bulunuyor.

İşte 2023 Green Card Başvuru Tarihleri

ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2025 Green Card çekilişi başvuru tarihlerini açıkladı.

Buna göre; bu yıl Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Son başvuru ise 7 Kasım 2023 Salı günü TSİ 20.00'ye kadar yapılabilecek.

Green Card'a Dair Bazı Bilgiler Ve Notlar

• Tek başvuru adresi https://dvprogram.state.gov adresi. Başka bir adresten başvuru yapmayın.

• Bu sene de pasaport zorunluluğu yok. Pasaportunuz olmasa bile başvuru yapabilirsiniz.

• Başvuruların bu sene açılması sizi yanıltmasın DV programı 2 sene sonraki tarihe göre isimlendirilmektedir çünkü kazananlar Ocak 2025'ten itibaren gitme hakkı kazanacak

• Başvuru sonrası kazanmanız durumunda tüm işlemleriniz 1 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihine kadar tamamlamanız gerekecektir.