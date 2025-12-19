‘Green Card’ hayali kuran milyonlara kötü haber! Program süresiz durduruldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde göçmenlik politikalarında deprem etkisi yaratan karar gece yarısı geldi. Green Card programı süresiz durduruldu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı koltuğunda oturan Kristi Noem, perşembe gecesi yaptığı kritik açıklamayla ülkenin göçmen kabul prosedürlerinde radikal bir değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Noem, ülkenin göçmenlik işlemlerini yürüten yetkili mercii olan ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ne (USCIS), Diversity Visa (DV-1) programının durdurulması talimatını verdiğini kamuoyuyla paylaştı. 

HER YIL 50 BİN KİŞİ YARARLANIYORDU

USCIS'in resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, bürokratik adı "Diversity Immigrant Visa Program" olan bu sistem, her sene maksimum 50 bin kişiye ABD’de yaşama ve çalışma hakkı tanıyan göçmen vizesi sağlıyordu. Dünya genelinde milyonlarca insanın başvurduğu ve kamuoyunda yaygın olarak "Green Card çekilişi” şeklinde bilinen bu program, temel misyon olarak ABD'ye gelen göçmen profilinde ülke çeşitliliğini artırmayı amaçlıyordu.

Amerika Birleşik Devletleri Green Card
