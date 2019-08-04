İklim değişikliğine karşı mücadele devam ederken çarpıcı bir rapor yayımlandı. Buna göre Grönland'da sadece 1 günde 10 milyar ton buz eridi. Temmuz ayında ise bu rakam toplam 197 milyara ulaştı.





Yine çok ürtkütücü bir rapor yayımlandı. Dünyanın en kuzeyinde Grönland'da buzullar hızla eriyor.



Bilim insanları sadece bir günde 10 milyar buzulun eridiğini açıkladı.



Temmuz ayının toplam verileri daha da ürkütücü. Çünkü toplam 197 milyar ton buz eridi.



Bu rakam yaklaşık 80 milyon olimpik yüzme havuzuna eş değer.



İklim değişikliği Birleşmiş Milletler'inde gündeminde.



BM Genel Sekreteri Guterres "Bütün ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele etme konusunda acil önlem alması gerek" çağrısı yaptı.





ulusal.com.tr Hava sıcaklığı artıyor. Çevresel kirlilikle birlikte iklim değişikliği de tırmanıyor.Yine çok ürtkütücü bir rapor yayımlandı. Dünyanın en kuzeyinde Grönland'da buzullar hızla eriyor.Bilim insanları sadece bir günde 10 milyar buzulun eridiğini açıkladı.Temmuz ayının toplam verileri daha da ürkütücü. Çünkü toplam 197 milyar ton buz eridi.Bu rakam yaklaşık 80 milyon olimpik yüzme havuzuna eş değer.İklim değişikliği Birleşmiş Milletler'inde gündeminde.BM Genel Sekreteri Guterres "Bütün ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele etme konusunda acil önlem alması gerek" çağrısı yaptı.