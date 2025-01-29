Grönland'da anket: ABD'ye bağlanmak isteniyor mu?

Grönland'da yapılan anket, halkın yüzde 85'inin ABD topraklarına katılma fikrine karşı olduğunu ortaya koydu.

Mert Sagit Mert Sagit
Grönland'da anket: ABD'ye bağlanmak isteniyor mu?
Yayınlanma:

Grönland ulusal gazetesi Sermitsiaq ve Danimarka medya kuruluşu Berlingske için Verian anket şirketinin yaptığı kamuoyu yoklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ada'yı ABD topraklarına katmaya işaret eden açıklamalarının ardından halkın, bu konudaki düşüncesi araştırıldı.

Anketin sonuçlarına göre, Grönland'ın ABD'nin parçası olmasını istemeyenlerin oranı yüzde 85, katılma fikrini destekleyenlerin oranı yüzde 6 olarak kaydedildi.

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

20 Ocak'taki yemin töreniyle göreve gelmesinden bu yana Ada'ya yönelik ilgisini zaman zaman gündeme getiren Trump, Grönland'da yaşayan yaklaşık 57 bin vatandaşın hepsinin ABD'ye katılmaya istekli olduğunu iddia etmişti.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki otonom bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

İstanbul'da fotoğraf çekmek istedi, 10 metreden düştü!İstanbul'da fotoğraf çekmek istedi, 10 metreden düştü!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

abd Grönland danimarka
Günün Manşetleri
PKK/YPG’nin sözde yöneticisine Suriye’de operasyon
Kuvvetli rüzgar, sis ve çığ tehlikesi kapıda
Jandarma’dan “HÜCRE” operasyonu
TBMM, Kartalkaya'daki otel yangınını araştıracak
2 asker eğitim sırasında yaralandı
ABD, Suriye'deki askerlerini çekecek mi?
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan'dan çok İsrail'e güvendiklerini açıkladı
Trump ile Netanyahu bir araya gelecek
Putin'den Ukrayna ile müzakere açıklaması
Fenerbahçe, Talisca ile sözleşme imzaladı
Çok Okunanlar
Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Prof. Dr. Ahmet Ercan yorumladı Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Prof. Dr. Ahmet Ercan yorumladı
Kuvvetli rüzgar, sis ve çığ tehlikesi kapıda Kuvvetli rüzgar, sis ve çığ tehlikesi kapıda
Jandarma’dan “HÜCRE” operasyonu Jandarma’dan “HÜCRE” operasyonu
Altın fiyatlarında düşüş! Altın fiyatlarında düşüş!
Akaryakıt fiyatları güncellendi: 29 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları Akaryakıt fiyatları güncellendi: 29 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları