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Guaido'nun özelleştirme ve küreselleşme planı

Venezuela konusunda uluslararası gündem yoğun ... Birleşmiş Milletler, Venezuela konusunda tarafsızlığını açıkladı. Maduro, Türkiye mesajı verdi. Vatan Partisi ise Amerikan destekli Guaido'nun ekonomi politikasına dikkat çekiyor. Venezuela'da olup bitene göz atıyoruz şimdi...

Guaido'nun özelleştirme ve küreselleşme planı

Avrupa Birliği, Lima gibi ülke gruplarının ardından Birleşmiş Milletler de Venezuela konusunda açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Venezuela'da hiçbir grubun yanında yer almayacaklarını söyledi. 

Amerika kıtasında 14 ülkeden oluşan Lima Grubu, Venezuela ordusuna çağrıda bulundu. Lima'nın 10 üyesi Venezuela ordusunu Juan Guaido'yu tanımaya çağırdı.

Çağrı; Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Panama, Peru, Şili ve Kanada temsilcilerinin Kanada'nın başkenti Ottawa'da yaptığı toplantının ardından geldi.

Guaido'yu destekleyen Avrupa Birliği'nden ve Lima'dan ülke temsilcileri 7 Şubat Perşembe Uruguay'ın başkenti Montevideo'da  Uluslararası Temas Grubu adıyla bir toplantı gerçekleştirecek. 

Son gelişmelerle ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela muhalefetine çağrıda bulundu. Lavrov, "Venezuela muhalefetini yapıcı bir yaklaşım benimsemeye, ültimatomları bırakmaya ve bağımsız hareket etmeye çağırıyoruz" dedi.

Atlantik cephesini temsil eden Uluslararası Temas Grubu toplantısı öncesi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ulusal Onur Günü'nde yaptığı konuşmada "Vatanımızı asla teslim etmeyeceğiz" dedi.

İspanyol La Sexta TV kanalına konuşan Maduro "Türkiye ile ittifakımızı; ekonomik, ticari, finansal ve teknolojik açıdan güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Venezuela'daki mevcut Bolivarcı yönetim Avrasya güçleriyle ekonomik ve siyasi bağlarını kuvvetlendirirken ABD destekli Guaido ise özelleştirmeleri ve küresel finans sistemiyle entegrasyonu savunuyor.

Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner Guaido'nun ekenomi politikalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Venezuela #Birleşmiş milletler
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