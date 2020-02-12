Guaido'nun yakasına yapıştılar

Yurt dışına çıkış yasağına rağmen ülkeden ayrılmıştı. Venezuela halkı onu böyle karşıladı.

Venezuela'daki ABD destekli darbe girişimin aktörü Juan Guaido, Venezuela'ya döndü.

Juan Guaido, yurt dışına çıkış yasağına rağmen 19 Ocak’ta Venezuela'dan ayrılmıştı. Kolombiya, Avrupa, Kanada ve ABD ziyareti'nin ardından başkent Caracas'a gelen Guaido, tepki ile karşılandı.

Pasaport kontrolünde sorun yaşamadı. Dışarıda bekleyen aracına yöneldiğinde ise büyük arbede çıktı.

ABD destekli Guaido'nun üzerine çerez ve su şişeleri atıldı. Halk Guaido'ya "vatan haini" diye bağırdı.

Juan Guaido daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda " Bugün hiç olmadığı kadar siyasi disipline, güvene ve birliğe ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr