Amerika tarafından Venezuela'nın sözde devlet başkanı ilan edilen Guaido, Pentagon'dan yardım istedi. Guaido, Washington'taki temsilcisine ABD Ordusu Güney Komutanı ile görüşme talimatı verdiğini açıkladı.

Kendini Venezuela'nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, başarısız darbe girişiminden sonra yine Amerika'ya sığındı.



Başkent Karakas'ın Baruta semtinde yandaşları ile miting yapan Guaido, Pentogon işbirliği için harekete geçtiklerini söyledi.



Guaido, temsilcisi Carlos Vecchio'ya ABD Ordusu Güney Komutanı Craig Faller ile görüşmesi talimatı verdiğini açıkladı.



Guaido, "Büyükelçimiz Vecchio'dan, doğrudan ilişki kurabilmek ve işbirliği için bir anlaşmaya varabilmek amacıyla Güney Komutanı Amiral Craig Faller ile derhal görüşmesini istedim." dedi.



Faller daha önce Venezuela ordusu içindeki darbe yanlıları ile konuşmak için Guaido'dan davet beklediklerini duyurmuştu.





ulusal.com.tr