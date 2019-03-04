Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, gözaltına alınma ihtimaline ilişkin 'Hükümetin beni rehin almaya kalkışması yapacağı en son hatalardan biri olur' tehdidini savurdu. Guaido'nun bugün Venezuela'ya dönmesi bekleniyor

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido bugün ülkesine döneceğini duyurarak muhalefetten sokak eylemleri düzenlemesini istedi.



ABD’nin Kolombiya’ya yolladığı “insani yardım” malzemelerinin Venezuela’ya sokulması girişiminden bir gün önce ülkesinden ayrılan ve bölge ülkelerini gezen Guaido, Ekvador temaslarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında ülkesine döneceğini duyurdu.



Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini kabul etmeyen başta ABD olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinden destek alan Guaido, ülkeye girişte tutuklanması ihtimaline ilişkin, "Hükümetin beni rehin almaya kalkışması yapacağı en son hatalardan biri olur" dedi



Venezuelalıları bugün ve yarın düzenlenecek mitinglere katılmaya çağıran Guaido, gezileri sırasında uluslararası şirketlerle görüştüğünü ve bu şirketlerin sağlık, enerji gibi alanlarda yatırımlar yapmak için ülkeye dönmeyi arzu ettiklerini aktardı.