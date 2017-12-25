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Guatemala büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor

Orta Amerika ülkesi Guatemala, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldı. Karar, Guatemala Cumhurbaşkanı Morales'in İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra açıklandı.

Guatemala büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor

Guatemala Cumhurbaşkanı Jimmy Morales, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıkladı.

Morales, açıklamayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Guatemala Cumhurbaşkanı mesajında Guatemala'nın Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldıklarını ifade etti.

Taşıma işleminin ne zaman başlayacağına dair ayrıntı belirtmeyen Morales, bu konuda çalışma talimatı verdiğini kaydetti.

Guatemala, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Amerika'nın Kudüs kararını geçersiz sayan oylamada İsrail’in yanında durarak "hayır" oyu kullanmıştı.

Orta Amerika ülkesi Guatemala, Ekonomik olarak büyük ölçüde Amerika'nın yardımlarına bağımlı durumda.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Guatemala #Kudüs
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