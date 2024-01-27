Guatemala'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu açıkladı. Guatemala'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Pasifik kıyılarında gerçekleşti. İşte merak edilenler...

Guatemala'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu
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ABD Jeolojik Araştırma Kurumu'na göre Guatemala'nın güney Pasifik kıyılarında 6,1 büyüklüğünde bir deprem oldu . Bazı insanlar güvenlik nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Deprem sebebiyle herhangi bir yaralanma olmadı. El Salvador'daki yetkililer ise gerçekleşendepremi 'güçlü' olarak nitelendirdi ve gelişmeleri izlediklerini ifade etti.

6,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Guatemala'da 6,1 büyüklüğünde deprem oldu - Resim : 1

Meydana gelen depremin merkez üssü, başkent Guatemala Şehri'nin yaklaşık 100 kilometre güneyinde, Guatemala'nın Taxisco kasabası yakınlarındaydı. Kasabada alarmlar çalarken halk evlerini tahliye etti. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu, depremin 108 kilometre derinlikte meydana geldiğini söyledi.

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