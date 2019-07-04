Güneş tutuldu dünya seyretti

50 yılda bir gerçekleşen tam Güneş tutulması Güney Amerika ülkeleri Arjantin ve Şili'den izlendi. Yüz binlerce kişi tutulmayı tam olarak gözlemleyebilmek için Şili'ye akın etti.





50 yılda bir gerçekleşen tutulma için Şili'de yüz binlerce insanın katıldığı etkinlikler düzenlendi.



Ülkenin kuzeyinde bulunan Coquimbo bölgesini 140 bin turist ziyaret etti.



İki buçuk dakika boyunca eşsiz görüntüler ortaya çıkmasını sağlayan güneş tutulması, Şili'nin La Higuera (La Higera) kentini bütünüyle karanlıkta bıraktı.



Arjantin'in San Juan bölgesi de güneş tutulmasını izlemek isteyen turistlerin tercih ettiği yerlerden biriydi. İnsanların tutulmayı gözlemleyebilmesi için sokaklara teleskoplar yerleştirildi.



Tam güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına geçmesiyle gerçekleşiyor.



ulusal.com.tr Güney Amerika ülkelerinden Arjantin ve Şili'de tam olarak izlenebilen güneş tutulması tüm dünyada ilgiyle takip edildi.50 yılda bir gerçekleşen tutulma için Şili'de yüz binlerce insanın katıldığı etkinlikler düzenlendi.Ülkenin kuzeyinde bulunan Coquimbo bölgesini 140 bin turist ziyaret etti.İki buçuk dakika boyunca eşsiz görüntüler ortaya çıkmasını sağlayan güneş tutulması, Şili'nin La Higuera (La Higera) kentini bütünüyle karanlıkta bıraktı.Arjantin'in San Juan bölgesi de güneş tutulmasını izlemek isteyen turistlerin tercih ettiği yerlerden biriydi. İnsanların tutulmayı gözlemleyebilmesi için sokaklara teleskoplar yerleştirildi.Tam güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına geçmesiyle gerçekleşiyor.