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Güney Afrika'da yabancı uyruklu 7 kişinin cesedi bulundu

Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki bir maden kuyusu yakınlarında 7 yabancı uyruklu kişinin cesedine ulaşıldı.

Güney Afrika'da yabancı uyruklu 7 kişinin cesedi bulundu

Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki bir maden kuyusu yakınlarında 7 yabancı uyruklu kişinin cesedine ulaşıldı.

Polis yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin başka bir bölgede öldürülerek, 2-3 gün önce kuyu yakınlarına cesetlerinin bırakıldığını belirtti.

Gauteng Eyaleti Emniyet Basın Sözcüsü Col Lungelo Dlamini de cesetlerin ve cinayeti işleyenlerin kimliklerinin henüz tespit edilemediğini vurgulayarak, olayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.

Dlamini, yabancı uyruklu oldukları belirlenen kişilerin Benoni bölgesinde yasa dışı maden araması yaptıklarına yönelik iddialar bulunduğunu aktardı.

Geçen yıl mart ayında aynı bölgede 14 kişinin cesedine ulaşılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Johannesburg
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