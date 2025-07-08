Güney Afrika’da eski cumhurbaşkanı yardımcısı David Mabuza için 6 günlük ulusal yas ilan edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde önemli bir siyasi figürün kaybı ardından 7–12 Temmuz tarihleri arasında ulusal yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülke genelinde bayrakların yarıya indirilmesi ve anma törenlerinin düzenlenmesini kapsayan bu yasa, 3 Temmuz’da yaşama veda eden eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı David Mabuza anısına ilan edildi.



64 yaşında hayatını kaybeden Mabuza’nın naaşı, Mpumalanga eyaletinde 12 Temmuz’da yapılacak resmi cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak



Siyasette etkin rol oynayan Mabuza, 2018–2025 yılları arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapmış ve yerelde derin izler bırakmış bir liderdi.



Cumhurbaşkanlığından yayınlanan yazılı açıklamaya göre, 7–12 Temmuz tarihleri arasında yürürlükte olacak ulusal yas süresince kamu binalarında bayraklar yarıya indirilecek, anma etkinlikleri düzenlenecek ve tüm ülke bu dönemde saygınıle Mabuza’yı anacak. Güney Afrika siyasetinin bu değerli ismine böylelikle devlet düzeyinde veda edilmiş olacak