GKRY lideri Anastasiadis: "Gelecek perspektifi olan barış ve istikrar içinde bir Kıbrıs için çalışmaya devam edeceğim"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) halk 5 yıl görev yapacak yeni liderini seçmek için ikinci turda sandık başına giderken, adaylar oylarını kullandı.

Oyunu Limasol'daki Lanitio Lisesinde kullanan Rum kesimi lideri ve merkez sağ görüşlü Demokratik Seferberlik Partisinin (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis, aile üyeleri ve destekçileri tarafından karşılandı.

Torunlarıyla oy verme işlemini gerçekleştirdikten sonra basına açıklamalarda bulunan Anastasiadis, seçilmesi halinde gelecek perspektifi olan barış ve istikrar içinde bir Kıbrıs için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Gazetecilerin, "Kıbrıs müzakereleri kapsamında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmeye niyeti olup olmadığı" sorusuna karşılık Rum lider Anastasiadis, "Kıbrıs sorununun çözüm yöntemini ancak o şekilde bulabiliriz." yanıtını verdi.

Komünist görüşlü Çalışan Halkın İlerici Partisinin (AKEL) desteklediği bağımsız aday Stavros Malas ise oyunu Lefkoşa'da Lakadamya Arhangelos Ortaokulu'nda kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, bugünün adanın tümü için tarihi bir gün olduğunu söyledi.



Kıbrıs sorunu önemli bir dönemeçte

Kıbrıs sorununun çözümü açısından önemli bir dönemeçte bulunulduğunu belirten Malas, "Güney ve Kuzey'deki insanların, siyasi ve toplumsal alanda birlikte çalışması gerekiyor. Şimdi cesurca kararlar alma zamanıdır. Cesur kararlar alınmadığı, birbirimize anlayış göstermediğimiz takdirde ilerleme kaydetmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

Güvenlik önlemlerinin de üst seviyede olacağı seçim boyunca 2 bin polisin görev yapacağı ifade edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, oy verme işleminin sorunsuz bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Rum kesiminin yeni lideri, seçim sonuçlarında herhangi bir orana bakılmaksızın en fazla oyu alan aday olacak. Lider olacak aday 5 yıl süreyle GKRY'yi yönetecek ve Kıbrıs müzakerelerinde Rum tarafını yönlendirecek.

Kesin sonuçların alınmasından sonra Lefkoşa'daki Tasos Papadopulos Özgürlük Stadyumu'nda yeni başkan törenle ilan edilecek. Seçilecek yeni başkanın resmi yemin töreni ve Rum Meclisi'ne yeni başkan ataması ilerleyen günlerde yapılacak.

Geçen haftaki ilk tur seçimlerinde 9 aday arasından Anastasiadis oyların yüzde 35,5'ini, Malas da 30,3'ünü alarak ikinci tura kalmıştı.