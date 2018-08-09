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Güney Kore'de aşırı sıcaklar 42 can aldı

Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'de aşırı sıcaklar 42 can aldı

Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti.

"South China Morning Post" gazetesindeki habere göre, ülkede son 111 yılın en yüksek seviyesine ulaşan sıcaklar nedeniyle mayıs sonundan bu yana 42 kişi öldü.

Sıcaklıkların 40 dereceye dayandığı ülkede, yaklaşık 3 bin 500 kişi beyin kanaması gibi rahatsızlıklardan dolayı hastanelerde tedavi gördü.

Hükümet, klima kullanımını teşvik etmek için, son iki aydır elektrik fiyatlarında indirime gitti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Güney Kore
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