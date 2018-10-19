Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Moon Chung-in, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne yaptırımları kaldırmak için ABD'nin onayına ihtiyaç duymadığını söyledi.

Yonhap haber ajansına göre Moon Chung-in bir röportajında, Güney Kore ile ABD arasındaki ilişkilerin iki egemen devlet perspektifinden görülmesi gerektiğini belirtti.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne yönelik yaptırımların kaldırılacağına ilişkin Seul yönetiminden gelen açıklamalara, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Onayımız olmadan hiçbir şey yapmıyorlar." şeklindeki yanıtına tepki gösteren Moon, "Onay ifadesi yanlış, bunun yerine istişare ve uzlaşma kelimeleri doğru olur. O (Trump), 'Güney Kore, ABD ile istişare etmeden veya uzlaşmadan yaptırımları kaldırmayacak' demeliydi." diye konuştu.



Moon, Seul'un, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne yaptırımları kaldırmak için ABD'nin onayına ihtiyaç duymadığının altını çizerek, "Güney Kore, bağımsız ve egemen bir devlettir. ABD Başkanı nasıl böyle konuşabilir? Biz neden ABD'nin direktiflerini izlemek zorunda olalım? Eğer zorundaysak biz bağımsız bir ülke miyiz? " ifadelerini kullandı.



"24 Mayıs önlemi"



Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, Seul'ün, 2010'da 45 Güney Koreli denizcinin ölümüne yol açan savaş gemisine saldırının ardından alınan ve "24 Mayıs önlemi" olarak adlandırılan yaptırımların büyük ölçüde kaldırılmasını değerlendirdiklerini duyurmuştu.



Açıklamanın ardından Trump, Güney Kore'nin ABD'nin onayı olmadan Pyongyang'a yaptırımları kaldırmayacağını savunarak, "Bizim onayımız olmadan yapmayacaklar. Onayımız olmadan hiçbir şey yapmıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.



Güney Kore'ye ait bir savaş gemisinin 2010'da batmasının ardından Güney Kore, gemiyi batırmakla suçladığı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un, 27 Nisan'da iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmesinin ardından iki ülke arasında 65 yıldır devam eden gerginlik yerini barış ortamına bıraktı.