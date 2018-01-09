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Güney Kore ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasında barış rüzgarı

Güney Kore ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasında üst düzey görüşme yapıldı. Seul ve Pyongyang (Puyongyang ) yönetimlerinden temsilciler, iki yılın ardından tekrar diyalog masasına oturdu. Verilen mesajlar olumluydu...

Güney Kore ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasında barış rüzgarı

Görüştüler, el sıkıştılar, 2 yılın ardından ilk kez bu kadar yakınlaştılar.

Güney Kore ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, iki yıllık aranın ardından tekrar üst düzey görüşmelere başladı.

Toplantı, iki ülke arasındaki sınır bölgesinde bulunan askerden arındırılmış Panmunjom köyünde yapıldı. Taraflardan 5'er delege oradaydı.

İki ülkeyi "Kış Olimpiyatları" bir araya getirdi ve imkansız görülen yakınlaşma sağlandı.

Görüşmede, Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung, "Kış Olimpiyatları'nın bir barış festivali haline getirilmesi" çağrısı yaptı. Cho, iyimser mesajlar verdi. Müzakerelerin sürmesi için aceleci davranmayacaklarını da vurguladı.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Barışçıl Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son ise "İki Kore'nin samimi bir tutum takınarak görüşeceği umuduyla buradayım." dedi.

Zirve sonrası Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Kore DHC'ye yönelik yaptırımların geçici olarak kaldırılması konusunun gündeme alınabileceği duyuruldu.

Öte yandan üst düzey görüşmede sınırda ayrılan ailelerin yeniden birleştirme konusu da gündeme geldi. Taraflar ayrıca, Kış Olimpiyat Oyunlarına "yüksek rütbeli bir heyet" göndermeye karar verdi.

İki ülke arasında başlayan temaslar, Aralık 2015'ten bu yana Güney Kore ile Kore DHC arasında gerçekleşen ilk yüksek düzeyli toplantı olma özelliğini taşıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Güney Kore #kore demokratik halk cumhuriyeti
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