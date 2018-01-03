Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Güney Kore arasındaki buzlar erimeye başladı. Güney Kore sınırında Şubat 2016’dan beri kapalı olan ateşkes hattındaki iletişim hattının yeniden açılacağını duyurdu.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un’un yeni yıl mesajında Güney Kore’ye zeytin dalı uzatmasının ardından Güney Kore'nin de olumlu yanıt vermesi diplamatik kapıları açtı.



Seul, 2016’da, Pyonyang'ın uzun menzilli füze denemesinin ardından Kaesong şehrindeki ortak sanayi bölgesindeki çalışmaları sonlandırmıştı. Pyongyang da Güney'in bu kararını 'savaş ilanı' olarak gördüğünü duyurmuştu. Kuzey ile Güney arasındaki iletişim hattı bu süreçten sonra kesilmişti.



Ancak yeni yılla birlikte karşılıklı atılan adımlardan sonra, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Güney Kore sınırında Şubat 2016’dan beri kapalı olan ateşkes hattındaki iletişim hattının yeniden açılacağını duyurdu.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Barışçıl Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon “Güney Kore'nin ev sahipliği yapacağı Pyeongchang Olimpiyat Oyunları’na ilişkin meseleleri çözmek üzere Kuzey ve Güney arasında Panmunjom’daki iletişim hattının açılması talimatı aldım.” dedi. Olimpiyat Oyunları’nın başarılı geçmesine dair iyi dileklerde bulundu.



Ardından Güney Kore söz konusu iletişim hattı üzerinden 'ilk temasların başladığını' açıkladı.



Güney Kore ayrıca, 'Kuzey'deki kardeşini' Olimpiyat Oyunları'nda ağırlamak için kırmızı halıdan fazlasını sunmaya hazırlanıyor. Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği Pyeongchang'ın yer aldığı Gangwon bölgesinin yetkilileri, Kuzey Koreli atletleri taşıyacak bir lüks yolcu gemisi göndermeyi teklif etti.



Bu arada Kore Spor ve Olimpiyat Komitesi başkanı Lee Kee-heung Kuzey'in katılması halinde Olimpiyatlarda iki ülkeden oluşan bir takım kurulabileceğini söyledi.





ulusal.com.tr