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Güney Kore propagandayı durdurdu

Güney Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne yönelik sınır ötesi propaganda yayınlarını durdurduğunu açıkladı. Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı, barışçıl bir hava yaratılmak istendiği belirtildi. Öte yandan iki ülkenin liderleri de cuma günü bir araya gelecek.

Güney Kore propagandayı durdurdu

Güney Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne yönelik sınır ötesi propaganda yayınlarını durdurdu.

Bu adım cuma günü gerçekleşmesi beklenen Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-Un görüşmesi öncesi geldi.

Açıklama Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. İki ülke liderleri arasında son 10 yıldaki ilk görüşme öncesi barışçıl bir hava yaratılmak istendiği belirtildi.

Güney Kore, 1963'ten bu yana iki ülke arasındaki askerden arındırılmış bölgede, Pyongyang'a yönelik olarak haber yayını yapıyordu. Ayrıca kültürel bir stratejinin parçası olarak da sık sık pop müzik çalınıyordu. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti de bu yayınlara hoparlörlerden karşı propaganda yayınları ile yanıt veriyordu.

Seul yönetimi iki yıl sonra ilk kez sınır ötesi propaganda yayınlarını durdurma kararı aldı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #Güney Kore #kore demokratik halk cumhuriyeti
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