Güney Kore, Pyongyang'ın teklifini kabul etti. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, Güney Kore'ye yaptığı diyalog çağrısına karşı Güney Kore yönetimi de karşılık üst düzey görüşme teklif etti.

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Pyongyang'dan gelen sürpriz diyalog çağrısını Seul olumlu karşılık verdi.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Lideri Kim Jong-un, yeni yıl mesajında Güney Kore'ye diyalog çağrısı yapmış, Güney Kore'de düzenlenecek olan 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatlarına heyet gönderilebileceğini belirtmişti.



Bir gün sonra Güney Kore'den olumlu yanıt geldi. Güney Kore, Pyongyang'ın diyalog teklifi üzerine gelecek ay düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulundu.



Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, iki ülke temsilcilerinin 9 Ocak'ta Güney ve Kuzey Kore sınırındaki askerden arındırılmış bölgede bir araya gelmesini önerdi.



Bakan Myoung-gyon görüşmelerde Olimpiyat iş birliğine odaklanmanın yanı sıra, görüşmelerin iki ülke arasındaki gergin ilişkilerin iyileştirilmesinin önünü açmasını umduğunu belirtti.



Görüşme gerçekleşirse Pyonyang ve Seul arasında 2015 Aralık'tan beri yapılacak olan ilk üst düzey görüşme olacak.





ulusal.com.tr