Güney Kore'de sıkı yönetim kararı sonlandırıldı mı?İşte detaylar...

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere" bulaşmasını gerekçe göstererek ilan ettiği sıkıyönetimi sonlandırma kararı aldığını belirtti.

BAKANLAR KURULU ONAYLADI

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de yaklaşık 6 saat yürürlükte kalan sıkıyönetim, Bakanlar Kurulu’nun yerel saatle 04.30'da aldığı kararla resmen sona erdi. Önergenin kabul edilmesiyle birlikte sıkıyönetim uygulaması yürürlükten kaldırıldı.

ABD'DEN MEMNUNİYET MESAJI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, Güney Kore'deki sıkıyönetimin sonlandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Yoon’un süreci tersine çevirmesi ve Ulusal Meclis’in kararına saygı duyması bizi memnun etti. ABD-Güney Kore ittifakının temelinde demokrasi var." ifadeleri kullanıldı.

TARİHİ BİR KARAR

Güney Kore Anayasası'nın 77. maddesi, Devlet Başkanı’na savaş ya da ulusal acil durum halinde sıkıyönetim ilan etme yetkisi tanıyor. Ancak bu karar ülke tarihinde yalnızca 13 kez alındı. En son 1979-1981 yıllarında uygulanan sıkıyönetim, 440 gün sürmüş ve askeri yönetim tarafından kaldırılmıştı. Bugünkü karar, ülkenin demokrasi tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçti.