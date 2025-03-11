Güney Koreli ünlü şarkıcı Wheesung evinde ölü bulundu

Ünlü R&B şarkıcısının evinde ölü bulunduğu belirtilirken, yetkililer olay yerinde herhangi bir cinayet şüphesi olmadığını açıkladı. Wheesung’un ani ölümü, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Wheesung’un ölümünün ardından, Güney Kore eğlence sektöründe son dönemde genç yaşta hayatını kaybeden ünlü isimler yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz ay, 24 yaşındaki oyuncu Kim Sae-ron evinde ölü bulunmuştu. Ayrıca 2023 yılında, K-pop grubu Astro’nun üyesi Moonbin de sadece 25 yaşında hayatını kaybetmişti.

Önceki yıllarda da SHINee grubunun solisti Jonghyun (2017), 100% grubundan Minwoo (2018) ve 2019’da Goo Hara ile Sulli gibi genç sanatçılar, trajik şekilde hayatlarını kaybetmişti.