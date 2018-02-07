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Güneydoğu Asya'da yeni bir dil keşfedildi

Avustroasya dil ailesine mensup "Jedek" dili Batı Malezya'da 280 kişi tarafından konuşuluyor

Güneydoğu Asya'da yeni bir dil keşfedildi

 Dil bilimciler, Malay Yarımadası'nda daha önce tanımlanmamış bir dilin konuşulduğunu ortaya çıkardı.
Science Daily'nin haberine göre, İsveç'teki Lund Üniversitesinden dil bilimciler, Güneydoğu Asya'daki Malay Yarımadası'nda, "Jedek" adını verdikleri yeni bir dil keşfetti.
Araştırmacılar, Avustroasya dil ailesinden "Aslian" adı verilen gruba ait dilin, Batı Malezya'da avcılık ve toplayıcılık yaparak yaşamını sürdüren 280 kişi tarafından konuşulduğunu belirtti.

Araştırmacılar, Semang dili hakkında yapılan bir dil dokümantasyon projesi kapsamında, Aslian dillerini konuşan farklı gruplardan dil verileri toplamak için birkaç köyü ziyaret ettikleri sırada "Jedek" dilini keşfetti.
Jedek dilinin, aynı bölgede konuşulan Jahai dili üzerine çalışma yapılırken ortaya çıktığı kaydedildi.
Lund Üniversitesinde doktora öğrencisi olan Joanne Yager, "Köyün büyük bir bölümünün farklı bir dille konuştuğunu fark ettik. Jahai dilinde kullanılmayan kelimeleri, fonemleri ve gramer yapılarını kullanıyorlardı. Bu kelimeler, Malay Yarımadası'nın uzak diğer yerlerinde konuşulan diğer Aslian dilleriyle bir bağı akla getirdi." dedi.
Jedek'in konuşulduğu topluluğun Batı toplumlarından daha fazla cinsiyet eşitliğine sahip olduğunu söyleyen Yager, bu toplulukta kişiler arası şiddetin neredeyse hiç olmadığını, çocukların bilinçli olarak rekabet etmemeye özendirildiğini, yasaların veya mahkemelerin olmadığını belirtti.

Dil bilimci Niclas Burenhult, "Jedek, ormanda bilinmeyen bir kabile tarafından değil, daha önce antropologlar tarafından incelenen bir köyde konuşulan bir dil. Dil bilimciler olarak, antropologların gözden kaçırdığı bir şey bulduk." ifadelerini kullandı.
Dünyada yaklaşık 6 bin dil konuşuluyor. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i dünyanın en yaygın dillerinden birini, yüzde 20'si ise 3 bin 600 dilden birini konuşuyor.
Araştırmacılar, dünya dillerinin yaklaşık yarısının, 100 yıl içerisinde yok olacağına inanıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Malay Yarımadası #Jedek
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