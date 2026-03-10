Günlerdir esip gürlüyordu! Sahada kazanamayan Trump masayı işaret etti: ''İran ile görüşebilirim''

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda 11 gün geride kaldı. Tahran yönetiminin bölgedeki kararlı misillemeleri sürerken, günlerdir sert açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile konuşabilirim" mesajı geldi.

ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırılarında 11. güne girildi. Bölgedeki askeri hareketlilik ve yüksek tansiyon devam ediyor.

GÜNLERDİR ESİP GÜRLÜYORDU, MASAYI İŞARET ETTİ

Çatışmalar tüm şiddetiyle sürerken, krizin başından bu yana sert mesajlar veren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump "İran ile konuşabilirim" dedi. ABD Başkanı'nın masayı işaret eden bu sözleri, sahada süren savaşta Washington cephesinden gelen net bir geri adım olarak nitelendirildi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTIYOR

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de şehit edildiği saldırıların ardından, geçen 11 gün içinde bilançonun ağırlaştığı açıklandı. Resmi verilere göre İran tarafında can kaybı 1230'a, yaralı sayısı ise 1473'e yükseldi. Çatışmaların diğer tarafındaki ABD ise bugüne kadar 7 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

