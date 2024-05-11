Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: AB'ye üyelik bizim için önceliktir

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze "Avrupa Günü" için Tiflis'te düzenlenen etkinlikte konuştu.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: AB'ye üyelik bizim için önceliktir
Editör: Yağmur Biçen
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Başbakan  Kobakhidze ülkesinin, Avrupa Birliği (AB) ile devam eden entegrasyon sürecine değindi: "Elbette yolumuz, sadece Avrupa Birliği'nden geçiyor ve dış politikada ana önceliğimiz, Avrupa Birliği'ne üyeliktir." dedi.

"HER ŞEY YAPILIYOR"

Kobakhidze, Gürcistan'ın, AB'nin değerlerinin daha da güçlendirilmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayacağına inandığını vurgulayarak, "Elbette Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne üye olması için her şey yapılıyor." ifadesini kullandı.

Gürcistan'ın, AB'ye aday ülkeler arasında demokrasi, hukukun üstünlüğü ve ekonomik kalkınma gibi konularda lider konumunda olduğunu söyleyen Kobakhidze, "Yakın gelecekte, en geç 2030'da, Gürcistan'ın kesinlikle Avrupa Birliği'ne üye olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Gürcistan # avrupa birliği # katılım
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