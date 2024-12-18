Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı krizi

Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Salome Zurabişvili, görevi bırakmıyor. 29 Aralık'ta görev süresi dolacak olan Zurabişvili, görevini devretmeyeceğini yineledi. Avrupa Birliği’nden de destek istedi.

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Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı krizi
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Gürcistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Batı yanlısı Salome Zurabişvili, 29 Aralık'tan sonra görevini devretmeyeceğini etmeyeceğini açıkladı.

İsviçre merkezli Temps gazetesine konuşan Zurabişvili, kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçimini tanımadığını yineledi. Yeni parlamento seçimleri yapılana kadar görevi devretmeyeceğini söyledi.

İktidardaki Gürcü Rüyası partisi ile artık herhangi bir temasının bulunmadığını söyleyen Zurabişvli, Avrupa Birliği'ni de ülkede devam eden protestoları desteklemeye çağırdı.

Gürcistan parlamentosunda yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin adayı Mihail Kavelaşvili kazanmıştı. Mevcut cumhurbaşkanı Zurabişvili ise, seçimi tanımadığını açıklamış, kendisini ülkedeki tek meşru iktidar temsilcisi ilan etmişti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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