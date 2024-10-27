Gürcistan'da seçim sonuçlarından ABD karşıtlığı çıktı! Seçimleri, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazandı

Gürcistan’daki seçimleri "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasasını çıkardığı için Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nin hedefi olan Gürcü Hayali Partisi kazandı. Böylece Gürcü Hayali Partisi 4. kez iktidar oldu.

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Gürcistan'da seçim sonuçlarından ABD karşıtlığı çıktı! Seçimleri, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazandı
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Gürcistan’da düzenlenen seçimleri resmi olmayan seçimlere göre Gürcü Hayali Partisi kazandı.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu’na göre, oyların yüzde 99'u sayılan seçimde iktidardaki Gürcü hayali Partisi yüzde 54,2 oy alarak seçimi önde tamamladı.

Gürcistan'da seçim sonuçlarından ABD karşıtlığı çıktı! Seçimleri, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazandı - Resim : 1

Resmi sonuçlar açıklanmasa da geri kalan oyların sonucu istatiksel olarak değiştiremeyeceği belirtildi.

Muhalefet koalisyonu ise seçimlerini kabul etmeyecekleri açıkladı.

"Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasasını çıkardığı için Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nin hedefi olan Gürcü Hayali Partisi, ülkesinde böylece 4. kez iktidar oldu.

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