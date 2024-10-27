Gürcistan’da düzenlenen seçimleri resmi olmayan seçimlere göre Gürcü Hayali Partisi kazandı.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu’na göre, oyların yüzde 99'u sayılan seçimde iktidardaki Gürcü hayali Partisi yüzde 54,2 oy alarak seçimi önde tamamladı.

Resmi sonuçlar açıklanmasa da geri kalan oyların sonucu istatiksel olarak değiştiremeyeceği belirtildi.

Muhalefet koalisyonu ise seçimlerini kabul etmeyecekleri açıkladı.

"Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasasını çıkardığı için Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nin hedefi olan Gürcü Hayali Partisi, ülkesinde böylece 4. kez iktidar oldu.