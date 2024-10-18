Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci askıya alındı

Avrupa Birliği, Gürcistan hükümetinin başı dik politikalarını sindiremedi. AB’ye katılım sürecini fiilen askıya aldı. Avrupa Birliği liderleri gerekçe olarak Gürcistan’ın Avrupa değerlerine aykırı eylemlerde bulunduğunu öne sürdü.

Avrupa Birliği'nin Dışişlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell Gürcistan’ın durumunu değerlendirdi. Borell, tehdit gibi sözler sarfetti.

GÜRCİSTAN’DA DEMOKRATİK GERİLEME VAR!

Gürcistan hükümeti daha önce LGBT propagandasını yasaklayan 'Aile Değerleri ve Küçüklerin Korunması' ve yabancı ajanlara ilişkin yasa olarak geçen 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığına İlişkin' adlı iki yasayı kabul etmişti.

Gürcü yetkililerin işte bu iki uygulaması Brüksel’de düzenlenen AB zirvesinde sözde “demokratik gerileme” olarak kaydedildi.