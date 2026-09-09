Gürkan Demir aktardı: İran, Hürmüz Boğazı’nda ABD’ye ait insansız denizaltıyı ele geçirdi

ABD'nin önceki akşam gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin İran Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımladı. Bakanlık açıklamasında saldırıları kınadığını belirtirken, bu saldırıların Birleşmiş Milletler şartına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Açıklamada, saldırıların İran'a yönelik sürdürülen deniz ablukasının ve ekonomik savaşın bir uzantısı olduğuna da dikkat çekildi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a ait ticari gemilere yönelik hareketlerinin yalnızca bölgeyi değil, tüm uluslararası sistemi tehdit ettiğini ifade etti. Açıklamada ayrıca Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin hem denizdeki askeri gemilere hem de ABD'nin Ürdün'deki üssüne yönelik operasyonlarla güçlü bir karşılık verdiğine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "İran İslam Cumhuriyeti ABD'nin saldırgan eylemlerine karşı egemenliğini ve ulusal çıkarlarını savunma konusundaki kararlılığı vurgulanmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin meşru müdafaa hakkını kullanmaktan tereddüt etmeyeceği ve düşmanın her türlü askeri saldırısına uygun şekilde yanıt verileceği belirtilmektedir."

Dışişleri Bakanlığı açıklamasının devamında, ABD'nin İran'a yönelik saldırgan eylemleri nedeniyle uluslararası barış ve güvenliğin ağır ihlalleri karşısında acil önlem alınması gerektiğini belirterek Güvenlik Konseyi'ni ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı ve bu yönde bir kez daha uyarıda bulundu.

ÖNCEKİ AKŞAM NE YAŞANMIŞTI?

Gerilimin fitilini ABD'nin İran'a bağlı beş tanker gemisine düzenlediği saldırı ateşledi. İran bu saldırıya yanıt olarak ilk etapta ABD'nin Ürdün'deki Elazrak Üssü'nü hedef aldı. Üste bulunan ve F-35, F-15, F-16 tipi savaş uçaklarının konuşlandığı hangarlar ile bakım-onarım ve hazırlık hangarları füzelerle ateş altına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde vuruşların son derece etkili olduğu görülüyor. İran, saldırının ardından ABD'nin Ürdün'deki üssünde ağır hasar oluştuğunu gösteren uydu görüntülerini de kamuoyuyla paylaştı.

Gelişmelerin devamında İran, yanıt niteliğinde ABD'ye ait iki muhrip gemisini hedef aldığını duyurdu. Bununla birlikte ABD'ye ait 8 petrol tankerinin vurulduğu ve Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 10 geminin de benzer şekilde hedef alındığı kamuoyuna açıklandı.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN "GANİMET" AÇIKLAMASI

Gecenin bir diğer kritik gelişmesi ise Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir insansız denizaltı aracını ele geçirdiğini duyurmasıyla yaşandı. Devrim Muhafızları Ordusu, ele geçirilen aracı bir ganimet olarak nitelendirdi ve söz konusu insansız denizaltı aracına ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Yayımlanan görüntülerde insansız denizaltı aracının önce su yüzeyine çekildiği, ardından sudan kaldırılarak ele geçirildiği görülüyor. Aracın son derece gelişmiş bir teknolojiyle donatıldığı dikkat çekerken, yaklaşık 6 metre uzunluğa sahip olduğu ve 6 metre su derinliğine inebildiği bildirildi.

İran açısından bu operasyon, hem ABD'yi hem de uluslararası kamuoyunu şaşırtan önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.