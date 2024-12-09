Güvenlik kaynakları: "Münbiç’te kontrol sağlandı"

Suriye’de, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) Şam’a ilerlemesinin ardından kendilerini Suriye Geçici Hükümeti olarak tanıtan yönetim, dün PKK/PYD kontrolündeki Münbiç’in kurtarılması için operasyon başlatıldığını duyurmuştu. Suriye Milli Ordusu (SMO), HTŞ’nin İdlib’den çıkıp Şam’a yöneldiği dönemde PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgelere operasyon düzenleyeceğini açıklamıştı.

Tel Rıfat-Münbiç hattında oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek amacıyla başlatılan ve "Özgürlük Şafağı Operasyonu" adı verilen harekât çerçevesinde, ay başında Tel Rıfat PKK’dan geri alınmıştı. Dün başlatılan Münbiç operasyonunda ise kısa sürede şehrin yüzde 80’inin kontrol altına alındığı bildirilmişti. Son açıklamada ise Münbiç'in tamamında kontrolün sağlandığı belirtildi.



MÜNBİÇ'TE NE OLDU?

Suriye’de daha önce PKK/PYD’nin elindeki Tel Rifat’a giren Türkiye’nin kontrolündeki ‘Suriye Milli Ordusu’ (SMO), Fırat’ın doğusundaki Münbiç’in kurtarılması için operasyon başlatmıştı.

Kendini Suriye Geçici Hükümeti lideri olarak tanıtan Abdurrahman Mustafa, harekatı, “Suriye Milli Ordusu'nun şehir ve kasabaları teröristlerden ve ayrılıkçı milislerden geri almaya yönelik devam eden çabalarının bir parçası olarak, Suriye Geçici Hükümeti, PKK/PYD terörist milislerinin işgalini sona erdirmek ve Münbiç'i halkına iade etmek üzere Münbiç'i kurtarma operasyonunun başlatılmasını kutsamaktadır.” diyerek duyurmuştu.