Hafter'den Libya'daki ateşkes sürecine tehdit

Libya'da darbeci Hafter, uluslararası toplumun desteklediği ateşkes sürecini açıkça tehdit etti.

Hafter, ülkenin doğusunda bulunan Bingazi kentindeki Kiş Meydanı'nda konuştu. Kalıcı ateşkes ve barışın olmayacağını öne sürdü.

Darbeci Hafter, "Trablus'u ele geçirmemiz an meselesi, bütün ülke milislerden tamamen temizlenmediği sürece Libya'da daimi barış ve ateşkes olmaz." ifadelerini kullandı.

Trablus'ta kontrolü sağlayana kadar belirli prensipler üzerinde anlaşmanın da mümkün olmayacağını savunan Hafter, "Türkiye'nin Libya'ya paralı asker gönderdiği" iddiasında bulundu.

Libyalı tarafların 12 Ocak'ta Türkiye ve Rusya'nın ateşkes önerisini kabul etmiş olmasına rağmen, Hafter'e bağlı milisler ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Hafter'e bağlı milisler tarafından başkent Trablus'un doğusundaki bir çiftliğe roket saldırısı düzenlendi. Roket saldırısı sonucu bir sivil hayatını kaybetti.

Yaşamını yitiren sivilin çiftlikte ağaçları suladığı sırada roket saldırısına maruz kaldığı belirtildi.

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