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Hafter güçlerine Sisi'den tam destek

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Libya Ulusal Ordusu Komutanı General Hafter, başkent Kahire'de ikinci kez bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Hafter'e desteğinin sürdürdüğü, Libya'daki teröre karşı mücadeleye destek verdiği vurgulandı.

Hafter güçlerine Sisi'den tam destek

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı harekat düzenleyen ve başkent Trablus'u ele geçirmeye çalışan Libya Ulusal Ordusu Komutanı Hafter bir ay içinde ikinci kez Mısır'ı ziyaret etti. 

Kahire'deki Federal Saray'da gerçekleşen görüşmede Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Libya'daki terörle mücadele faaliyetlerini desteklediğini söyledi.

Mısır İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Abbas Kamil, kendisinin de katıldığı görüşmede, Sisi'nin Hafter'e açık destek verdiğini ve düzenlediği harekâttan övgüyle söz ettiği aktardı.

General Hafter, Libya'nın başkenti Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermişti.

Trablus'u ele geçirmek için saldırı emri vermesinin ardından Sisi ve Hafter, 14 Nisan'da da Kahire'de bir araya gelmişti.

Libya'da özellikle başkent Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar bir aydan uzun süredir devam ediyor.


ulusal.com.tr


 

Etiketler; #mısır
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