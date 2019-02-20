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Haiti'de 5 ABD'li silahla yakalandı

Yoksulluk ve yolsuzluktan bunalan Haiti halkı günlerdir ABD destekli hükümeti protesto ediyor. Ülkede geniş çaplı sokak gösterileri düzenleniyor. Bu arada 17 Şubat'ta plakasız araçlarda otomatik silahlarla yakalanan 8 kişiden 5'inin ABD vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Haiti'de 5 ABD'li silahla yakalandı

Haiti'de hükümet karşıtı gösterilerin düzenlendiği saatlerde plakasız otomobillerin içinde 8 kişi otomatik silahlarla yakalandı.

Aralarında 5 ABD vatandaşının da olduğu zanlılar ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yabancıların ülkeye nasıl girdikleri, hangi üst düzey isimlerden yardım aldıkları araştırılıyor.

Başkent Port-au-Prince (Port o Prens)'te pazar günü plakasız araçlarda çeşitli silahlarla seyahat eden 5'i ABD vatandaşı yabancı uyruklu 7 kişi ile bir Haiti'li gözaltına alınmıştı.

Yakalanan yabancıların polise "Görevde" olduklarını söyledikleri "Patronlarını" aramak dışında konuşmayı reddettikleri ifade edildi. Zanlıların yakında mahkemeye çıkarılacağını belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcünün, ABD vatandaşlarının gözaltına alındıklarını doğruladığı ancak konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermediği kaydedildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #Haiti #silah #Olay
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