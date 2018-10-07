Karayipler depremle sarsıldı. Haiti'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde en az 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Karayiplerdeki ada ülkesi Haiti 5.9 büyük büyüklüğünde depremle sarsıldı.



Gece saatlerinde meydana gelen depremde en az 11 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişini de yaralandığı belirtildi.



Port-de-Paix, Gros Morne, Chansolme ve Turtle Adasında çok sayıda bina zarar gördü.



ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu depremin yerin 11.7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.



Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, depremden etkilenenlere yardım edildiğini duyurdu.



Haiti'de 2010 yılının Ocak ayında yaşanan 7.1 büyüklüğündeki depremde 300 bine yakın kişi hayatını kaybetmişti.



ulusal.com.tr