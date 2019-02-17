Karayip Denizindeki ada ülkesi Haiti'de halk ABD destekli hükümete karşı ayaklandı. Yolsuzluk ve yoksulluğun gölgesinde yaşamaktan bunalan Haiti halkı, yaklaşık 2 haftadır "ABD defol" sloganları atıp ABD bayrakları yakıyor. ABD destekli hükümetin silahla bastırmaya çalıştığı olaylarda şu ana kadar en az 9 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı, binlerce kişi de gözaltına alındı.

Amerika Birleşik Devletleri... Adımını attığı her yerde çatışmalar ve ölümlere neden olan emperyalist ülke.



Yakın coğrafyamızdaki ülkeleri parçalamaya çalışan, Asya ülkelerinin yükselişini batlamak için kışkırtıcı hamleler yapan, Avrupa ile Rusya arasında savaşa varacak kriz çıkarmaya çalışan, zengin petrol kaynaklarına sahip Venezüela'da darbe girişiminde bulunan ABD, bir süredir de Haiti'de çatışmalara neden oluyor.



Amerika kıtasının Karayip Denizindeki ada ülkesi Haiti, yoksulluğu ile dikkat çekiyor. Nedeni ise ülkenin Amerikan yanlısı hükümeti...



Eşitsizliğe ve yolsuzluğa yeter diyen Haiti halkı 7 Şubat’tan bu yana sokaklarda. Ülkede çok ciddi olaylar yaşanıyor.



Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye karşı başlayan gösterilerde yaklaşık 2 haftadır sokaklarda olan halk, ABD karşıtı sloganlar atıyor. Günde 2 dolardan az para ile geçinmek zorunda olan Haiti halkı, ülkede ABD merkezli krizin çözülmesi için Rusya, Çin ve Venezuela'dan yardım istedi.



ABD sömürgesinden bunalan Haiti halkı, Devlet Başkanı Moise'yi 'Washington'un kuklası' ilan etti. Amerikalılar defolun sloganları atan Haitililer ABD bayrakları yakıyor.



Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip ülkede devam eden gösterilere polis sert müdahalede bulunuyor. ABD'nin desteklediği Devlet Başkanı Moise görevi bırakmayacağını açıkladıktan sonra olayların şiddeti daha da arttı. ABD destekli hükümet güçleri protestoları bastırmak için silah kullanmaya başladı.



Yerel kaynaklar, bazı göstericilerin İtalya Büyükelçiliğine sığındığını ancak ABD destekli güçlerin elçiliği basarak Haitilileri gözaltına aldığı, bazılarını da öldürdüğünü iddia etti.



Gayri resmi rakamlara göre çıkan olaylarda ABD destekli hükümet güçlerince öldürülen Haitili sayısı 9'a yükseldi. Olaylarda yüzlerce kişinin yaralandığı, binlerce kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.





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