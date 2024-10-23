HAK-İŞ 49. yaş gününü kutluyor

Emek hareketinin üç büyük örgütünden biri olan HAK-İŞ 20 farklı iş kolunda 850 bini aşkın üye sayısına ulaştı. Sendika 49'uncu yaşını kutluyor.

Çalışma hayatının sorunlarını uzlaşmacı müzakereyle mücadeleyle çözmeye çalışıyoruz. Yüksek enflasyon çalışanlara kaybettiriyor. Vergi , refahın adil paylaşımı için önemli dolaylı vergi ödüyoruz.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan etkinliklerin açılış konuşmasında gelir dağılımında adaletsizlik yaşandığının altını çizdi.

- Çalışma hayatının sorunlarını uzlaşmacı müzakereyle mücadeleyle çözmeye çalışıyoruz. Yüksek enflasyon çalışanlara kaybettiriyor. Vergi , refahın adil paylaşımı için önemli dolaylı vergi ödüyoruz.Türkiye iyi yolda, ancak rakamlar böyle değil, gelir dağılımı adaletsizliği var, emekçilerin milli gelirden aldığı pay yüzdesi %30 .. Servet vergisi %2, çok düşük, artırılırsa sermaye kaçar deniyor.

Arslan, iş güvencesi ve sendikal mücadelenin önündeki sorunları hatırlattı, kıdem tazminatını kaldırma çabaları olduğunu söyledi.