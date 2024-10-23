HAK-İŞ 49. yaş gününü kutluyor

Türkiye'nin üç büyük işçi sendikasından biri olan HAK-İŞ 49'uncu yaşını kutluyor. Etkinliklerin açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Mahmut Arslan çalışma hayatında yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Ekrem Demir Ekrem Demir
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Emek hareketinin üç büyük örgütünden biri olan HAK-İŞ 20 farklı iş kolunda 850 bini aşkın üye sayısına ulaştı. Sendika 49'uncu yaşını kutluyor.

Çalışma hayatının sorunlarını uzlaşmacı müzakereyle mücadeleyle çözmeye çalışıyoruz. Yüksek enflasyon çalışanlara kaybettiriyor. Vergi , refahın adil paylaşımı için önemli dolaylı vergi ödüyoruz.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan etkinliklerin açılış konuşmasında gelir dağılımında adaletsizlik yaşandığının altını çizdi.

- Çalışma hayatının sorunlarını uzlaşmacı müzakereyle mücadeleyle çözmeye çalışıyoruz. Yüksek enflasyon çalışanlara kaybettiriyor. Vergi , refahın adil paylaşımı için önemli dolaylı vergi ödüyoruz.Türkiye iyi yolda, ancak rakamlar böyle değil, gelir dağılımı adaletsizliği var, emekçilerin milli gelirden aldığı pay yüzdesi %30 .. Servet vergisi %2, çok düşük, artırılırsa sermaye kaçar deniyor.

Arslan, iş güvencesi ve sendikal mücadelenin önündeki sorunları hatırlattı, kıdem tazminatını kaldırma çabaları olduğunu söyledi.

- İş güvencesi ve sendikal mücadelede yaşanan sorunlar-kıdem tazminatı aleyhine yapılan çalışmalar.
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