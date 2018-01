İran asıllı iş adamı Rıza Sarraf'ın itirafçı olduğu ABD, Atilla'ya karşı davasında jüri heyeti kararını açıkladı. Atilla 6 suçlamanın beşinden suçlu bulundu. 12 kişilik jüri Atilla'nın kara para aklamaya karışmadığı kanaatine vardı. Hakim, ceza konusundaki kararını daha sonra açıklayacak .

İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesiyle ilgili olarak ABD'nin New York kentinde görülen davada ABD Atilla'ya karşı davasında jüri heyeti kararını açıkladı.



28 Kasım'da başlayan davanın esastan yargılanması 4 hafta sonra bitti. 22 Aralık'taki istişarelerin ardından Noel ve yılbaşı tatili nedeniyle jürinin değerlendirmelerine 3 Ocak'a kadar ara verilmişti.



Oybirliği şartı aranan 12 kişilik jüri, davanın tek sanığı olan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkındaki kararını açıkladı.



New York'ta 11 günlük Noel tatilinden sonra yeniden görülen davaya Atilla'nın eşi Burçin Atilla da ilk kez katıldı.



Jüri üyelerinin Berman'a bir not ilettiği ve notta "Hakan Atilla hakkındaki tüm suçlarda değil de bazı suçlarda hemfikir olursak ne yapmalıyız" diye sordukları belirtildi. Ess

Yargıç Berman, jüri üyelerinin tüm suçlamarla ilgili karar verdiğini duyurdu.



Jüri heyeti Atilla'yı 5 suçtan dolayı suçlu, para aklamadan ise suçsuz buldu.



Hakan Atilla; ABD ve özellikle ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurma, Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma, Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma, Kara para aklama ve Kara para aklamak için kumpas kurmak ile suçlanıyordu.



Yargıç Berman'ın birkaç hafta içinde ayrı bir duruşmada tarafları bir araya getirip Atilla'ya verdiği cezayı açıklaması bekleniyor. Karar duruşmanın Ocak sonlarına doğru yapılabileceği belirtiliyor.



Rıza Sarraf için verilecek cezanın belirlenmesinde ise iddia makamının görüşü de rol oynayacak. Savcılık, Berman'a bir dilekçe yazarak Sarraf'ın tanıklığının ne kadar yardımcı olduğunu anlatıp, ceza indirimi talebi olup olmadığını iletecek.



Hakan Atilla'ya yöneltilen suçlamalar

Sanıklara iddianamede altı suçlama yöneltiliyor:

- ABD ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma,

- Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma,

- Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma,

- Bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma,

- Kara para aklama,

- Kara para aklamak için kumpas kurma.





