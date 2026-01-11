Halep Valisi Garib: Kentte güvenlik ve istikrar yeniden sağlanıyor

Suriye’nin Halep kentinde güvenlik durumuna ilişkin açıklama yapan Halep Valisi Azzam el-Garib, son gelişmelerin ardından kentte huzur ortamının yeniden sağlanmaya başladığını söyledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya konuşan Garib, Halep’te endişe döneminin geride kaldığını belirterek, “Şehrimizde endişe dönemi geride kaldı. Halep bugün halkının birliğiyle güçlü, iradesiyle korunmuş ve güvendedir.” ifadelerini kullandı.

Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde güvenliğin kademeli şekilde yeniden istikrara kavuştuğunu dile getiren Garib, kent genelinde huzur ve güven ortamının yeniden tesis edildiğini kaydetti. Güvenliğin kalıcı hale getirilmesi için sahadaki çalışmaların sürdüğünü belirten Garib, vatandaşların normal yaşama dönebilmesi amacıyla ilgili kurumların tüm mahallelerde kesintisiz görev yaptığını söyledi.

Garib, açıklamasında, “Halep bugün güvendedir. Allah’ın izniyle yarınları daha da istikrarlı olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Suriye’de terör örgütü YPG, 6 Ocak’tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep’teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti. Şam yönetimi, örgütün 10 Mart Mutabakatı’na uymasını ve kentteki saldırılarını durdurmasını istemişti.

YPG’nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerinde örgütün mevzilerine yönelik nokta operasyonlar başlatmıştı.