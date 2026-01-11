Halep Valisi Garib: Kentte güvenlik ve istikrar yeniden sağlanıyor

Halep Valisi Azzam el-Garib, Suriye ordusunun YPG’ye yönelik operasyonlarının ardından kent genelinde güvenlik ve istikrarın kademeli olarak yeniden tesis edildiğini açıkladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Halep Valisi Garib: Kentte güvenlik ve istikrar yeniden sağlanıyor
Yayınlanma:

Suriye’nin Halep kentinde güvenlik durumuna ilişkin açıklama yapan Halep Valisi Azzam el-Garib, son gelişmelerin ardından kentte huzur ortamının yeniden sağlanmaya başladığını söyledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya konuşan Garib, Halep’te endişe döneminin geride kaldığını belirterek, “Şehrimizde endişe dönemi geride kaldı. Halep bugün halkının birliğiyle güçlü, iradesiyle korunmuş ve güvendedir.” ifadelerini kullandı.

Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde güvenliğin kademeli şekilde yeniden istikrara kavuştuğunu dile getiren Garib, kent genelinde huzur ve güven ortamının yeniden tesis edildiğini kaydetti. Güvenliğin kalıcı hale getirilmesi için sahadaki çalışmaların sürdüğünü belirten Garib, vatandaşların normal yaşama dönebilmesi amacıyla ilgili kurumların tüm mahallelerde kesintisiz görev yaptığını söyledi.

Garib, açıklamasında, “Halep bugün güvendedir. Allah’ın izniyle yarınları daha da istikrarlı olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Suriye’de terör örgütü YPG, 6 Ocak’tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep’teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti. Şam yönetimi, örgütün 10 Mart Mutabakatı’na uymasını ve kentteki saldırılarını durdurmasını istemişti.

YPG’nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerinde örgütün mevzilerine yönelik nokta operasyonlar başlatmıştı.

Halep
Günün Manşetleri
Esir tutulan Maduro'dan ilk mesaj
Özel Kalem Müdürü gözaltında
İstanbul'da yağış sonrası barajlar ne durumda?
İran, ABD ve İsrail’i uyardı
AKOM saat verip uyardı...
DEAŞ'ın Türkiye yapılanması iddianamede...
“Aptallar Avrupa'da savaş istiyorlar...”
Şanlıurfa’da evde tüp patlaması
Güvenlik kaynaklarından Halep değerlendirmesi
O belgeyi almayan otellerin kapısına kilit vurulacak
Çok Okunanlar
Bugün altın ne kadar oldu? Bugün altın ne kadar oldu?
400 Bin TL’nin aylık getirisi yükseldi! İşte banka banka mevduat kazanç listesi 400 Bin TL’nin aylık getirisi yükseldi! İşte banka banka mevduat kazanç listesi
Motorine zam geliyor: İşte 11 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları Motorine zam geliyor: İşte 11 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları
2026’da emekli olacaklar daha düşük maaş alacak... 2026’da emekli olacaklar daha düşük maaş alacak...
Gram altında 'ithalat yasağı' depremi: İslam Memiş tarih vererek uyardı! Gram altında 'ithalat yasağı' depremi: İslam Memiş tarih vererek uyardı!