İran Lideri Ali Hamaney, Tahran'da İranlı öğrencilerle bir araya geldi. Hamaney, "Amerika'nın 40 yıldır İran ile mücadele ettiğini ve her seferinde kaybettiğini" söyledi.

ABD'nin İran Yaptırımları'nı devreye sokmasına saatler kala İran'dan sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran lideri Hamaney "ABD, İran'la karşı karşıya geldiği her seferinde mağlup olacak" dedi.



İran İslam Devrimi Lideri Ali Hamaney Tahran'da öğrencileri kabul etti. Hamaney'in öğrencilerle Rehine Krizi olayının yıldönümü olan 4 Kasım'ın arifesinde bir araya geldi.



4 Kasım 1979'da bir grup İranlı öğrenci ABD'nin Tahran Büyükelçiliği'ni basarak 52 Amerikalıyı rehin almıştı. Rehine krizi 444 gün sürmüştü. Bu olay aynı zamanda tarihteki en uzun süren rehine krizi olarak kayıtlara geçti. İşte bu olayın başladığı gün İran'da, 4 Kasım Dünya Emperyalizmle Mücadele Günü olarak kutlanıyor.



İranlı öğrencilerle bu kapsamda buluşan Hamaney, İran ile ABD'nin 40 yıldır çarpıştığını ve bu süreçte ABD'nin her daim mağlup olduğunu söyledi.



Hamaney konuşmasında "Zorbalık Dönemi" tanımı ile İran İslam Devrimi öncesine ve Şah dönemine gönderme yaptı. Hamaney ayrıca beklendiği üzere ABD'nin İran Yaptırımları konusunda da görüş belirtti.



ABD'nin İran yaptırımları pazartesi günü devreye girecek. Yaptırımlar İran'ın taşımacılık, finans ve enerji sektörlerini doğrudan etkileyecek.



ulusal.com.tr

