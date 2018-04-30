İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin İran ile askeri çatışmaya girmesi halinde misliyle darbe alacağı uyarısında bulundu. Hamaney "Batı Asya'dan çıkacak biri varsa o İran değil ABD'dir. Amerikalıların ayağı bölgeden kesilmeli" dedi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da işçilerle bir araya geldi. ABD'ye sert uyarılarda bulundu, bölgeden çıkacak biri varsa o da Amerika'dır dedi.



ABD'nin Suudi Arabistan ve bazı bölge ülkelerini kışkırtarak İran'la karşı karşıya getirmeye çalıştığına dikkat çeken Hamaney "Bu ülkelerin aklı varsa ABD'ye aldanmalılar. Bu ülkeler İran'la karşılaşırsa kesinlikle yenileceklerini bilmeliler" dedi.

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ABD'nin Batı Asya bölgesindeki varlığının bölgede güvensizlik ve savaşlara neden olduğunu vurgulayan Hamaney "Amerika için vur kaç dönemi bitti. ABD ve ona benzer ülkelerin ayağı bölgeden kesilmeli ve kesilecek. Basra Körfezi ve Batı Asya bizim evimiz. Buradan çıkacak biri varsa biz değil, kötü amaçlar ve fitne peşinde olan yabancılardır." dedi.



"ABD, İran ile askeri çatışmaya girerse misliyle darbe alır" uyarısında bulunan Hamaney, "Amerikalıların ayağı bölgeden kesilmeli" ifadesini kullandı.





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