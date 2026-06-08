Hamaney o sözlerle duyurdu: "Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır"

İran lideri Mücteba Hamaney, ülkesinin İsrail’e yönelik füze saldırısının ardından açıklamalarda bulundu. Hamaney’in resmi sosyal medya hesaplarından, İsrail’e yönelik kritik bir mesaj yayımlandı.

"SALLANTIDAKİ SİYONİST REJİMİN NEFESİNİN SAYILI GÜNÜ KALMIŞTIR"

Sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajda çarpıcı ifadeler yer aldı. Mesajında Hamaney, şu cümleye yer verdi:

"Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır."

İRAN'IN FÜZE SALDIRISININ GEREKÇESİ

Bölgedeki askeri hareketliliğin perde arkasına dair detaylar da paylaşıldı. İran, soykırımcı İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a saldırılar düzenlemesine karşılık olarak İsrail'e yönelik füze saldırısı başlatmıştı. Saldırının ardından gözler bölgedeki diğer aktörlerin atacağı adımlara çevrildi.