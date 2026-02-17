Hamaney: Savaş gemisinden daha tehlikelisi onu denizin dibine gönderecek silahtır

İran, ABD’nin bölgeye gönderdiği savaş gemilerini batırma kararlılığında… Açıklamayı İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney yaptı. “Savaş gemileri tehlikelidir” diyen Ayetullah Hamaney, “Ondan daha tehlikelisi, gemiyi denizin dibine gönderebilecek silahtır" dedi. Ayetullah Hamaney, İran halkının ABD’ye boyun eğmeyeceğini vurguladı:

“İran milleti diyor ki: Böyle bir kültüre, geçmişe ve yüce marifete sahip bizim gibi bir millet, Amerika'yı yöneten bozguncular gibi kişilere biat etmeyecektir.”

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, Başkent Tahran’da Tebriz halkıyla buluştu. Bu buluşmada Ayetullah Hamaney, gündemi değerlendirdi:

“ABD’nin sayısız ekonomik, siyasi ve sosyal sorunları, Amerikan imparatorluğunun gerileme ve çöküş sürecinin işaretleridir. ABD'nin bizimle sorunu, İran'ı yutmak istemesidir, ancak İran milleti ve İslam Cumhuriyeti onların bu hedefe ulaşmasını engelliyor”

Ayetullah Hamaney, ABD’nin bölgeye gönderdiği savaş gemilerini batırma mesajıyla uyardı.

“ABD 47 YILDIR İRAN İSLAM CUMHURİYETİ’Nİ ORTADAN KALDIRAMADI”

“Savaş gemisi elbette tehlikeli bir araçtır, ancak ondan daha tehlikelisi, gemiyi denizin dibine gönderebilecek silahtır. Dünyanın en güçlü ordusu bile bazen öyle bir tokat yer ki yerinden kalkamayabilir. ABD Başkanı, yakın zamanda yaptığı bir konuşmada, “ABD 47 yıldır İran İslam Cumhuriyeti’ni ortadan kaldıramadı” diyerek kendi halkına şikâyette bulunmuş. Bu iyi bir itiraf. Ben de diyorum ki: Sen de bunu başaramayacaksın.”

Washington ile yürütülen dolaylı müzakereleri de değerlendirdi Ayetullah Hamaney… Kimsenin İran’a neye sahip olup olamayacağına karar veremeyeceğini vurguladı.

“Eğer bir görüşme olacaksa, onun neticesini daha baştan belirlemek hem yanlış hem de akıl dışı bir tutumdur. Caydırıcı silahları olmayan her ülke, düşmanların ayakları altında ezilir. Ancak Amerikalılar silahlanma konusuna müdahale ederek 'şu tür veya menzilde füzeye sahip olmamalısınız' diyorlar. Oysa bu konu İran milletini ilgilendirir ve onları hiç alakadar etmez.”