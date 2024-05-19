Hamaney'den İran halkına çağrı! "Cumhurbaşkanı'nın sağlığı için dua edin"

İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney, İran halkının endişelenmemesi gerektiğini, devletin işlerinin aksamayacağını belirtti. Hamaney, İranlıları Reisi ve beraberindekilerin sağlığı için dua etmeye çağırdı.

Hamaney'den İran halkına çağrı! "Cumhurbaşkanı'nın sağlığı için dua edin"
Hamaney'den İran halkına çağrı! "Cumhurbaşkanı'nın sağlığı için dua edin"
Editör: Uğur Çam

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, İmam Rıza'nın doğum günü münasebetiyle İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun aileleriyle yaptığı toplantıda, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin kaza yapmasıyla ilgili açıklama yaptı.

"HERKES CUMHURBAŞKANI'NIN SAĞLIĞI İÇİN DUA ETMELİ"

Hamaney, yaptığı açıklamada meydana gelen kaza ile ilgili rahatsız edici izlenimleri olduğunu belirtti. Hamaney, Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için duacı olunması gerektiğini söyleyerek şunları ifade etti: 

"Sayın Cumhurbaşkanı'na ve arkadaşlarına, Yüce Allah'tan ümit ediyoruz ki, şerefli ve gururlu cumhurbaşkanını ve yoldaşlarını milletin kucağına geri döndürsün. Herkes bu kul grubunun sağlığı için dua etmelidir. İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama yaşanmayacaktır."
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