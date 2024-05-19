Hamaney'den İran halkına çağrı! "Cumhurbaşkanı'nın sağlığı için dua edin"

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, İmam Rıza'nın doğum günü münasebetiyle İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun aileleriyle yaptığı toplantıda, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin kaza yapmasıyla ilgili açıklama yaptı.

"HERKES CUMHURBAŞKANI'NIN SAĞLIĞI İÇİN DUA ETMELİ"

Hamaney, yaptığı açıklamada meydana gelen kaza ile ilgili rahatsız edici izlenimleri olduğunu belirtti. Hamaney, Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için duacı olunması gerektiğini söyleyerek şunları ifade etti: