Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

ABD ve İsrail'in ortak saldırısı sonucu hayatını kaybeden İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ardından, geçici liderlik konseyine Anayasa Koruma Konseyi Üyesi Ali Rıza Arafi seçildi.

Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail güçlerinin düzenlediği ortak saldırıda hayatını kaybetti. Olayın ardından İran devletinin en üst makamında oluşan boşluğu doldurmak için yönetim kanadında geçiş süreci başlatıldı.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YAPILDI

Hamaney'in ölümünün ardından ülkenin yönetim mekanizmasının kesintisiz devam etmesi amacıyla geçici liderlik konseyi oluşturuldu. Bu konseye, halihazırda Anayasa Koruma Konseyi üyesi olarak görev yapan Ali Rıza Arafi seçildi.

